Geleceğin sporcuları bu havuzda yetişecek - Son Dakika

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliği ile yarı olimpik yüzme havuzu projesine başlandı.

Ortaca Ahmet Ateş Stadyumu yanında yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Temel dolgu çalışmaları devam eden projenin 2021 yılı Şubat ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Ortaca Ahmet Ateş Stadyumu yanında yer alan yarı olimpik yüzme havuzu projesi bin 600 metrekare inşaat alanına sahip, 6 Kulvarlı yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun dışında, çırpınma havuzu, sağlık odası, hakem odası, bay-bayan soyunma odaları, protokol odası, okçuluk salonu, güreş salonu ve sauna odası yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleri ile başlayan projenin toplam değeri 7 milyon 640 bin lira. Projenin 4 milyon 130 bin liralık kısmı Bakanlık tarafından hibe olarak verildi. Projenin Belediye tarafından geliştirilmesi ile ortaya çıkan 3 milyon 510 bin liralık kısım belediye tarafından karşılanacak.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştük. İlçeye yapılması gerekli olan projeler hakkında bilgiler verdik. Yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ilçeye gelerek gerekli incelemeleri yaptı ve kapalı yüzme havuzu projesinin onayını aldık. Bizler projeye onay aldıktan sonra projeyi biraz daha ileriye dönük, ilçemizde müsabakaların yapılabileceği ve daha kapsamlı bir projeye çevirdik. Projemizin son halini alması ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hibe desteğinin dışında olan 3 milyon 510 bin liralık ek maliyeti belediyemiz bütçesinden karşılama kararı aldık ve projenin startını verdik. İnşallah projemizi 2021 Şubat ayı sonunda tamamlayacağız. İlçemize yapmak için yapılmamış, hizmet için yapılmış eserler bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemizin Ortaca'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA