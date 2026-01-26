Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita - Son Dakika
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan\'ı haklı çıkartan harita
26.01.2026 16:16
Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2009 yılında 2,1 seviyesindeyken 2025 itibarıyla 1,36'ya gerileyerek yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada bu durumu ''Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket'' olarak nitelendirmişti.

Türkiye'de doğum oranlarındaki düşüş, demografik yapı açısından alarm verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Toplam doğurganlık hızının ülke genelinde nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,1 seviyesinin belirgin biçimde altına gerilemesi, uzun vadeli nüfus dengelerine ilişkin endişeleri artırıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre mevcut eğilim devam ederse, önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranı hızla artacak, buna paralel olarak iş gücünde daralma riski ortaya çıkacak.

BATI VE KARADENİZ'DE TARİHİ GERİLEME

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde doğurganlık hızları 1,2–1,5 bandına kadar düştü. İstanbul, İzmir, Edirne ve Zonguldak gibi büyük ve sanayileşmiş illerde çocuk sayısı, nüfusun yenilenme eşiğinden ciddi biçimde uzaklaşıyor. Bu bölgelerdeki düşüş, Türkiye ortalamasını aşağı çeken en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

İÇ ANADOLU VE AKDENİZ KRİTİK EŞİKTE

İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bazı iller 1,6–1,9 aralığında seyrederek kritik sınırda bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerdeki düşüşün daha yavaş ilerlediğini ancak mevcut trendin sürmesi halinde orta vadede nüfus kaybının kaçınılmaz olacağını belirtiyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU SON DAYANAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise hâlâ 2,5 ve üzeri doğurganlık hızlarıyla ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Buna rağmen bu bölgelerde de önceki yıllara kıyasla belirgin bir gerileme yaşandığına dikkat çekiliyor.

2,1 SINIRI NE İFADE EDİYOR

Uzmanlara göre 2,1 doğurganlık hızı, bir toplumun nüfusunu uzun vadede sabit tutabilmesi için gereken asgari seviye olarak kabul ediliyor. Türkiye ortalamasının bu çizginin altına inmesi, uzun vadede nüfusun yaşlanacağı ve toplam nüfusun azalma eğilimine gireceği anlamına geliyor.

ERDOĞAN: VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamalarda doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmiş, bu durumu "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirmişti. Erdoğan, yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısının ve boşanma oranlarının artmasına karşın evlilik ve doğurganlık oranlarının gerilediğini, 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu vurgulamıştı.

Oranlar alarm veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

SON DAKİKA: Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita - Son Dakika
