Son Dakika Haberleri: 'Gelecek Gazetecilerin' platformundan 'Gazetecilik Forumu'
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'Gelecek Gazetecilerin' platformundan 'Gazetecilik Forumu'

54 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) son yapılan kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından ekim ayında olağanüstü genel kurula gidilmesi planlanırken, bir grup gazeteci, mesleği ve cemiyeti her yönden tartışmak üzere 'Gazetecilik Forumu' düzenliyor.

'Gelecek Gazetecilerin' platformundan 'Gazetecilik Forumu', System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) son yapılan kongresinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından ekim ayında olağanüstü genel kurula gidilmesi planlanırken, bir grup gazeteci, mesleği ve cemiyeti her yönden tartışmak üzere 'Gazetecilik Forumu' düzenliyor.


MGC'yi ve gazeteciliği her yönüyle masaya yatırarak tartışmaya açacak forumda, eşit kürsü hakkıyla tüm katılımcılara söz verilecek ve sorunlar ele alınacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 20 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek forumu, MGC'nin eski başkanlarından Ali Adalıoğlu yönetecek.


Forumun düzenleyicilerinden Gazeteci Fatih Şahin, yaptığı açıklamada, 'Gelecek Gazetecilerin' adlı platform olarak böyle bir forum gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi. Üye yapısı, yönetim anlayışı ve içsel işleyişi nedeniyle sürekli tartışma konusu haline gelen MGC'nin, geçen yıl, sonucu hukuksal bir kararla biten kongre süreci yaşadığını anımsatan Şahin, "Kentimizde bütün bunlar yaşanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yasallaşacak olan son yargı paketi içerisindeki maddeler ise günlük gazetelerin geleceklerini belirleyecek. Bir kentin kalkınmışlığı o kentin yerel basını ile orantılıdır. Mesleğimizin hem genel uygulamalar hem de yerel unsurlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar ortada. Sektör, en kötü ve en tehditkar zamanlarından birini yaşıyor. O nedenle kamuoyunda mesleğimizin ve meslek örgütümüzün tartışılmasının önüne geçmek için başta usta gazeteci Nermin Ergenekon olmak üzere 'Gelecek Gazetecilerin' adlı platform olarak 'Gazeteci kimdir ve yeni nesil gazetecilik' kapsamında, herkesin söz hakkının olduğu bir forum düzenleme kararı aldık. Örgütlü ve dayanışma içerisindeki bir meslek grubunun hedeflerine daha kolay ulaşabileceğini düşünüyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 20 Eylül Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz forum, geçmiş dönemde 15 yıl cemiyetimizde başkanlık yapmış Ali Adalıoğlu yönetiminde gerçekleşecek. Mesleğimizin geleceğini görme açısından bir pusula olmasını beklediğimiz toplantıya sadece işi gazetecilik olan meslektaşlarımız davetlidir" dedi. - MERSİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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