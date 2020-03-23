Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu herkesin, koronavirüsle mücadele ederken sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için de çaba sarf etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu herkesin, koronavirüsle mücadele ederken sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için de çaba sarf etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından koronavirüs başta olmak üzere, partisinin gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Bu süreçte hayatı kolaylaştırmak amacıyla çalışan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bakanlık çalışanları, Bilim Kurulu üyeleri, güvenlik güçleri, kuryeler ve gıda tedarikçilerine teşekkür eden Davutoğlu, sadece bir krizle karşı karşıya olunmadığını, hayatın bütünü akışını değiştiren yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu vurguladı.

Topyekun bir seferberlik hali gerektiren bir durumla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Davutoğlu, iletişimde farkındalık oluşturmak için sağlıklı bir iletişim kanalını sürekli işler kılmanın gerekliliğine işaret etti.

Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan her gün bilgilendirmeyle kamuoyunda haklı bir teveccüh kazandı. Bunun, şu anda fark etmemiz zorunda olduğumuz bir başka boyutu var ki artık mesele bir sağlık meselesi olmaktan çıkmıştır. Evet, odağında bir sağlık problemi vardır ama etkilediği alan her yeri kuşatmaktadır. Sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için çaba sarf etmekle yükümlüyüz."

Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede finans, sağlık, gıda ve tarım alanlarında alınması gereken diğer önlemlerle ilgili de önerilerde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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