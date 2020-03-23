Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı - Son Dakika Dünya

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu.


Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:31 

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