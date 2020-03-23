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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı
6 saat önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu.
Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:31
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