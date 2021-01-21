Gelecek Partisi kültür sanat istişare toplantısı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Birçok siyasi lider zamanla unutulur ama kültür ve sanat alanındaki özgün katkılarıyla insanlık tarihine geçmiş isimler hep hatırlanır." dedi.

Gelecek Partisi kültür sanat istişare toplantısı, parti yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Miniatürk Restoran'da gerçekleştirildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasında parti olarak kültür ve sanat alanının bir toplumun gelişmesindeki en önemli gösterge olduğuna inandıklarını belirterek, "Sadece bir siyasi kimlikle, bu ülkede belli bir dönem görev yapmış bir devlet adamı kimliğiyle değil, eğitim ve kültür hayatı içinde çalışmalarda bulunmuş sizlerden biri olarak hasbihal etmek üzere bir araya geldik." dedi.

Kültür ve sanat alanının toplumların gelişmişlik düzeyi kadar tarih akışı içindeki seyirlerini de gösteren en temel alanlardan biri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük medeniyetlerin açılımlarına baktığınızda siyasi egemenlikleri bitse bile kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri ve öncü rolleri devam ediyorsa bir müddet sonra siyasi egemenliklerini de aşan kültür etkilerini sürdürürler.

Endülüs Medeniyeti tarumar edilmiştir ama Elhamra Sarayı ayaktadır. Birçok büyük siyasal devrimlerde, yıkımlardan geride kalan şey genellikle kültür ve sanat alanında üretilen yapıtlardır. Büyük gerilimlerin yaşandığı 19. yüzyıl Avrupa'sına geriye dönüp baktığımızda, büyük müzisyenlerin, yazarların ve düşünce insanlarının daha sonraki dönemlere ışık tutacak şekilde siyaseti de yönlendiren etkileri olduğunu görürüz."

Kültür sanat alanının siyaseti de etkileyen bir alan olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Birçok siyasi lider zamanla unutulur ama kültür ve sanat alanındaki özgün katkılarıyla insanlık tarihine geçmiş isimler hep hatırlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, özgür bir ortamın kültür ve sanat faaliyetlerinin oksijeni olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerini, kültür sanat istişare toplantısıyla yaşanan güncel sorunları dinlemek, kalıcı kültür sanat politikalarını değerlendirmek ve kanaatlerini paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Sizlerle istişareye başvurmak için buradayız"

Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün ise salgının kültür sanat alanını da etkilediğini belirterek, salgının ilk günlerinden itibaren sürecin en az hasarla atlatılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tiyatro, sinema ve müzik gibi alanlarda çalışanların yaşadıkları sıkıntılara değinen Ün, kültür sanat alanında verilen desteklerin yetersiz olduğunu savundu.

Gelecek Partisi kültür sanat istişare toplantısına önem verdiklerine işaret eden Ün, "Hem aciliyet arz eden pandemi şartları altında neler yapılabileceği konusunda hem de bundan sonra orta vadede kültür sanat politikalarımızı oluştururken sizlerle birlikte istişareye başvurmak için buradayız." şeklinde konuştu.

Ün, ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıdan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin söz almasıyla devam eden programda, Ahmet Davutoğlu ve parti yetkilileri soruları yanıtlayarak partinin kültür sanat politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.