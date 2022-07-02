Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası" - Son Dakika
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Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"

02.07.2022 19:59
Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla Türkiye'de erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla Türkiye'de erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz." dedi.

Davutoğlu, partisinin il başkanlığınca Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası" programına katıldı.

Burada konuşan Davutoğlu, imza kampanyasını Kadıköy'den başlattıklarını ve her yerde bu kampanyayı sürdüreceklerini söyledi.

Davutoğlu, "Bu sadece bir başlangıç. Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla Türkiye'de erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz. Milletin olduğu yere sandık gelecek inşallah. Sandıktan kaçış yok. Sandık bugün Türkiye'nin en kritik seçimi için milletin huzuruna gelecek." diye konuştu.

Partisinin ambleminde yer alan çınar ağacı yaprağının 5 kolu olduğunu hatırlatan Davutoğlu, her yere çınarın 5 kolunun temsil ettiği ilkelerle gidip, imza kampanyasını sürdüreceklerini kaydetti.

Davutoğlu, "Bu beş kol için seçim meydanlarını inşallah doldurmak üzere imza kampanyasını başlatacağız. Bir adalet, iki demokrasi, üç refah, dört eşitlik, beş siyasi ahlak. Adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği, refahı, siyasi ahlakı getirmek üzere ilk imzamızı atacağız. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un her köşesinde bu imza kampanyasını halkımızın huzuruna getireceğiz ve 'geçim için seçim' demeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İmza Kampanyası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisinden 'Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası' - Son Dakika

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