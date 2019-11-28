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Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray...
6 saat önce
Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.
Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.
25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 9-10 milyon Euro civarında rakamlar konuşulsa da, Galatasaray'ın planı önce oyuncuyu ikna ederek kulübü üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu fiyatı aşağıya çekmek. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:19
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