Son Dakika Haberleri: Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray...
Son Dakika Spor Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray... - Son Dakika Spor

Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray...

6 saat önce

Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.

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Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.


25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 9-10 milyon Euro civarında rakamlar konuşulsa da, Galatasaray'ın planı önce oyuncuyu ikna ederek kulübü üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu fiyatı aşağıya çekmek. (Fanatik)


Fortuna Düsseldorf, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:19 
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