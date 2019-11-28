Gelen para Kaan Ayhan'a! Galatasaray...

Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak.



25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 9-10 milyon Euro civarında rakamlar konuşulsa da, Galatasaray'ın planı önce oyuncuyu ikna ederek kulübü üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu fiyatı aşağıya çekmek. (Fanatik)



