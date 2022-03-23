Geleneksel sanatlar "40 Kadın 40 Eser" projesiyle kadınların elinde hayat buluyor - Son Dakika
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Geleneksel sanatlar "40 Kadın 40 Eser" projesiyle kadınların elinde hayat buluyor

23.03.2022 11:22
Geleneksel sanatlar "40 Kadın 40 Eser" projesiyle kadınların elinde hayat buluyor

Edirne'de, geleneksel sanatlar "40 Kadın 40 Eser" projesiyle kadınların elinde hayat buluyor.

Edirne'de, geleneksel sanatlar "40 Kadın 40 Eser" projesiyle kadınların elinde hayat buluyor.

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) 40. Kurulu Yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan projeye katılan çeşitli meslek gruplarından kadınlara TÜ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu atölyelerinde eğitim verildi.

Kadınlar, ahşap, Edirnekari, dokuma, resim, kalem işi, çini boyama, cam boncuk yapımı, seramik, temel tasarım, mono baskı, kuyumculuk ile takı tasarım alanlarında el emeği ürünler ortaya koydu.

Kadınların yaptığı el emeği ürünlerden sergi açılması planlanıyor.

TÜ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, atölyedeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayata katılması ve üretim süreçlerine dahil edilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Kartal, bu kapsamda kadın dernekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar ise merkez olarak kuruldukları 2009'dan bu yana kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili her alanda faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Kadınların üretmeye devam ettiğini belirten Mıhlayanlar, "Gerçekleştireceğimiz kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle kadınlarımızın sanat ve üretkenlik konusundaki becerilerine katkıda bulunmak istiyoruz. Kadınların yaratıcı yetenek ve yorumlarıyla kültürel değerlerimizin sürdürülebilirliğine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan ziyaret

TÜ Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilcisi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu da atölyeleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların toplumun her alanında var olduğunu ve ellerinin değdiği her yeri güzelleştirdiğini belirten Tabakoğlu, kadınların üretkenliğini, toplumsal saygınlığını ve özgüvenini artırmak amacıyla kapsamı genişleterek bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Trakya Üniversitesi, Araştırma, Edirne, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel sanatlar '40 Kadın 40 Eser' projesiyle kadınların elinde hayat buluyor - Son Dakika


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