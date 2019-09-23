Geleneksel Voleybol Turnuvasında şampiyon İN-ON-U oldu

İnönü Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen İnönü Belediyesi Geleneksel Voleybol Turnuvası Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde yapılan final karşılaşması ile sona erdi.



İnönü ilçesinden dokuz takımın katıldığı turnuva, iki grupta lig usulü gerçekleştirilen mücadele sonrası grup birincileri ile grup ikincilerinin karşılaştığı yarı finalde rakiplerini eleyen İn-On-U ve Dereyalak takımları finalde karşı karşıya geldi. Dereyalak Takımını 3-0'lık setlerle mağlup etmeyi başaran İn-On-U, İnönü Belediyesi 4'üncü Geleneksel Voleybol Turnuvasının şampiyonu oldu. Gerçekleşen final maçı sonrası çok sayıda sporseverlerin katılımı ile kupa töreni düzenlendi. Törende konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gençlere yönelik her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirterek, "Belediye olarak Sinema Geceleri ile başladığımız yaz etkinliklerimize Halı Saha Futbol Turnuvası ve ardından bugün finalini yaptığımız voleybol turnuvası ile devam ettik. Bitti mi? Bitmedi, gençlerden gelen talepler doğrultusunda 1-10 Ekim tarihleri arasında Belediye Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda tüm hemşerilerimizin katılabileceği Masa Tenisi Turnuvası düzenliyoruz. Belediye olarak her zaman gençlerimize yönelik çalışmalar yaptık, bundan sonrada gençlerin yanında olacak ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ayrıca kupa töreninde şampiyon İN-ON-U ve turnuva ikincisi Dereyalak Takımlarına kupa ve madalyaları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyeleri Basri Söğüt, Tahsin Çelik, Çarşı Mahalle Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ tarafından takdim edildi. Tören sonrası havai fişekler eşliğinde turnuva pastası kesilerek sporseverlere ikram edildi. - ESKİŞEHİR