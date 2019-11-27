Son Dakika Haberleri: Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı
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Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu'nun verdiği konser, dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu'nun verdiği konser, dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dün günboyu yapılan düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şehitler için mevlit okutulan ve çeşitli geziler ile panel düzenlenen kutlamalar, akşam 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu'nun verdiği konserle sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen konsere, öğretmenler de solist olarak eşlik etti. Büyük ilgiyle izlenen bando, marşların yanı sıra popüler şarkılar seslendirerek, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser sonunda Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanı Yarbay Mahmut Köyüstü'ye teşekkür ederek, çiçek verdi.


Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
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