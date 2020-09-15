Gelibolu yine yanıyor... Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Gelibolu yine yanıyor... Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gelibolu'da korkutan orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kısa süre önce alevlere teslim olan tarihi yarım ada yakınlarında yeniden orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.