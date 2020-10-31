Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası - Son Dakika

Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası

31.10.2020 10:26
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası, System.String[]

Düzce'de açılan bir fuara Samsun'dan gelerek stant açan Samet Baş, fındık kömürü ile yapılan közlerde közde Türk kahvesinin lezzetinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Düzce'de açılan bir fuara Samsun'dan gelerek stant açan Samet Baş, fındık kömürü ile yapılan közlerde közde Türk kahvesinin lezzetinin daha iyi olduğunu vurguladı. Baş, ayrıca gelin adayları için de iyi kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.

Samsun'dan Düzce'ye gelerek fındık kabuğu közü ile hazırladığı Türk kahvesini Düzcelilerin damak tadına sunan Samet Baş, Közde Türk kahvesinde bilinmeyenleri açıkladı. Baş, Közde Türk Kahvesi'nin tadının en iyi şekle gelmesi için fındık kömürü közünün kullanılması gerektiğini belirterek, "Közde kahvenin 40 yıllık hatırı kalır derler ama asıl önemli olan közdür. Közünü tutturamadığın zaman 40 yıllık hatırın bahanesi kalır. Önemli olan fındığın kabuklarını pres haline getirip en uzun sürede dayanabilecek közü üretmek. Ne çok ateşli bir köz ne de çok hafif bir köz" şeklinde konuştu.

Gelin adaylarına da kahve yapmanın püf noktalarını anlatan Samet Baş, "Güzel bir kahve için önce kahveyi atıp üzerine şekeri ve suyu koyup kahveyi ateşe koymadan karıştıracağız. Ateşte karışan kahvenin hatırı kalmaz. Çünkü o acemi gelinlerin işi" ifadelerinde bulundu.

Fındık kabuğu közü ile pişirilen kahvenin diğer kahvelerden çok daha farklı olduğunu söyleyen Samet Baş konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kahvenin diğer kahvelerden farkı kendini dinlendirmiş olması. İnsanlar yorgunluklarını atmak istediği zaman muhabbet sohbet etmek istediği zaman hızla alevlenmiş bir kahve değil de dinlenmiş, kendini çekmiş ve taneciklerini çekmiş olması önemli."

Baş son olarak, "Közü nargile kömüründen kullananlar var. Odun kömüründen yapanlar var. Kimisi çok harlar kimisi hiç harlamaz. ya kahveyi kendinden geçirir ya da ocakta yaptığımız kahveler benzer. Lezzet almak istiyorsanız, kırk yıllık hatırınız kalsın istiyorsanız özellikle fındık kabuğu közünü tercih edin" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası

Fındık, Samsun, Gelin, Düzce, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası - Son Dakika


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