Gelinlerin gözde balayı destinasyonları

HİNT OKYANUSUNUN İNCİSİ: MALDİVLER

Balayı, evlilik yıl dönümü kutlaması veya sadece aşk tazelemek için akla gelen dünyaca ünlü en romantik destinasyon kuşkusuz Maldivler. "Cennet Adalar" olarak tabir edilen, Hint Okyanusu'nda 1200 takım adadan oluşan Maldivler 'de yılın her günü tropikal bir iklim hâkim. Hava sıcaklığı yıl boyunca ortalama 25-30 derece arasında seyrediyor. Başkent Male Adası'ndan bölgedeki tüm konaklama tesislerine ulaşım, sürat motoru ve deniz uçaklarıyla sağlanıyor. Bu cennet adalar, Hint ve Uzakdoğu mutfağından farklı lezzetleri tadabileceğiniz yerel mutfağıyla birlikte, uluslararası marka otellerin kendi tesislerinde dünya mutfağından lezzetler sunuyor.

HUZUR VE DOĞANIN MERKEZİ: SEYŞELLER

115 adadan oluşan bir takımada olan Seyşeller, Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika'ya yakın olan kısmında yer alıyor. Çok zengin doğası ve el değmemiş plajları ile Seyşeller, huzur ve doğayla iç içe bir tatil için ideal bir destinasyon olarak çiftlerin tercihi oluyor. Biraz tembellik etmek ya da su sporlarıyla uğraşmak isteyenlere Seyşeller unutulmaz olanaklar sunuyor.

Beau Vallon ve Anse Major bölgeleri arasındaki bir buçuk saatlik yol boyunca el değmemiş bir plaj bulunuyor.Büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu bölge, yürüyüş yolundaki manzarası ile nefes kesiyor. Doğal güzelliklere ek olarak, Victoria bölgesinde bulunan ve tamamen aşk teması üzerine kurulu olan "Lovenut", "Tequila Boom" ve "Katiolio" gece kulüpleri de herkesten uzak bir şekilde aşklarını yaşamak isteyen çiftler için birer çekim noktası haline geliyor.

Seyşeller'in tüm adaları rüya plajları içinde barındırıyor olsa da en büyük adası Mahe'nin bakir kumsallarında güneşlenmeden, dünyaca ünlü plajları Grand Anse, Anse Coco ve La Digue'de plaj keyfi yapmadan dönülmemeli. Seyşeller Creole mutfağı açısından çok zengin. Balık, deniz ürünleri ve pilav buranın başlıca yemeklerini oluşturuyor. Özellikle de mürekkepbalığı, köpekbalığı, ahtapot gibi farklı tatların cenneti olan Seyşeller'de Fransız, Afrika ve Hint mutfağının etkileri de görülüyor.

ZENGİN KÜLTÜRÜ İLE: MAURİTİUS ADASI

Hint Okyanusu'nda bulunan ve bir diğer popüler lokasyon olan Seyşeller'e komşu olan Mauritius Adası, yaklaşık 1.200.000 kişilik nüfusu ile uzun yıllar boyunca turizm dışındaki sektörlerle varlığını sürdürmüş ve 1968 yılından itibaren ciddi bir turizm atılımı yaparak günümüzde önemli bir balayı ve tatil destinasyonu haline gelmiş.

Ada, tropikal bir iklime sahip olmakla birlikte, güneydoğu yönünden sürekli esen rüzgârlar sayesinde ılıman bir havaya sahip. Deniz sevenler için ideal sıcaklık ve derinlikteki kumsalları, tropik meyveleri ve şeker kamışından yapılan taze içkileri ve oldukça yoğun yaşanan gece hayatı ile Mauritius, genç ve dinamik çiftler için ideal tatil adresi olma özelliği taşıyor. Grand Bay adı verilen bölge, restoran bar ve diskoları ile ziyaret etmeye değer bir alan olarak göze çarpıyor. Ayrıca Pereybere bölgesinde alışveriş imkânları, Balaclava bölgesinde ise gezilebilecek tarihi ve kültürel öğeler de bulunuyor.

Yıl boyunca hafif tropikal bir iklim yaşayan Mauritius, tropikal fırtınaların yoğun olarak yaşandığı Kasım ile Nisan ayları arasındaki dönem haricinde tüm yıl tatil ve balayı planı için tercih edilebiliyor.

Restaurant ve barlarda yemek kalitesinin çok yüksek olduğu Mauritius, kendine özgü yemekleri ile dikkat çekiyor. Acı sos ile servis yapılan camarons (tatlı su karidesi), creole usulu balık, şili soslu taze ananas ve değişik baharatlarla sunulan pilav tadılması gereken yemeklerin başında geliyor.

HEM DÜĞÜN HEM BALAYI İÇİN: DUBAİ

Standartlara takılmak istemeyen gelinlerin yeni tercihi ise doğası, mimarisi, hoş iklimi ve muhteşem organizasyonları ile Dubai…

Dubai, çok farklı ve çok yönlü bir şehir olması nedeniyle son yıllarda düğün ve balayı destinasyonu için arayışa giren çiftler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Üstelik yaz düğünü yapmak isteyenler için Dubai'de her mevsimin yaz olduğunu da hatırlatmak gerek. Tercihinize bağlı olarak, masmavi denizin kıyısında, uçsuz bucaksız çölde, yüksek bir binanın çatısında ya da bir teknede hayalinizdeki düğünü gerçekleştirebilirsiniz. Bu muhteşem şehirde gerçekleşen düğün sonrası, balayı için alternatif düşünmenize bile gerek yok aradığınız her şey Dubai'de var…

Yıl boyunca Dubai plajlarından eksik olmayan güneşin altında tembellik yapıp bronzlaşmak ya da yüzüp, eğlenmek için Beach Waterpark'ta gününüzü geçirebilirsiniz. Çevreyi keşfetmek için kısa bir şehir turu yaptıktan sonra Dubai'nin en modern yerlerine ve körfez stili hayatın hala görünür olduğu eski şehre ziyaret gerçekleştirip eski ve yeni Dubai'yi keşfederek gezinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Dubai'de yer alan geleneksel çarşı ve pazarlarda alışveriş yapabileceğiniz gibi büyük alışveriş merkezlerinde de alışveriş yapabilirsiniz. Özellikle Dubai'nin dört bir yanında yer alan birbirinden güzel ve büyük alışveriş merkezleri, alışveriş sevenleri dünyaca ünlü markalar ile buluşturuyor.

Her yaş grubuna ve eğlence seven çiftlere, birbirinden farklı etkinlik alternatifleri sunan Dubai, balayı destinasyonları arasında ön planda yer alıyor. Farklı kültürlerden kozmopolit bir topluma ev sahipliği yapan Dubai, zengin mutfağa sahip restoranları ve fantastik gece hayatı ile farklı zevklere hitap ediyor. Dubai'de muhteşem bir düğüne ek olarak, yıl boyunca su parkları, akvaryum ve alışveriş merkezleri gibi cazibe merkezlerinde balayı keyfini çıkarmak da mümkün.

Ayrıca, Dubai'nin dev bir AVM gibi olan havalimanı, sunduğu imkânlarıyla alışveriş severlere büyük avantaj sağlıyor.

EGZOTİK BİR YOLCULUK İÇİN: BANGKOK

Doğunun geleneksel yaşamı ile Batı modernizminin bir arada kaynaştığı Tayland'ın başkenti Bangkok, her köşe başında karşınıza çıkan tapınakları ve son yıllarda hızla yükselen gökdelenleri, iş merkezleri, şık otelleri, dünya markalarına ev sahipliği yapan lüks alışveriş merkezleri ile balayı arayışında olanları yeni alternatif sunuyor.

Ruhu dinlendiren ve bedeni tazeleyen masajları, sükûnete ve huzura davet eden felsefesi ile insanda farklı boyutlar açan şehirde, Budizm inancının yansımaları, yemekler, kültür ve mimari de fazlasıyla ön plana çıkıyor.

Bangkok'ta görülecek yerler listesinin olmazsa olmazları, şehrin en ünlü simgelerinden biri olan büyüleyici Büyük Saray, dünyaca ünlü Yüzen Pazar, Tarih meraklıları için Çin Mahallesi ve alışveriş cenneti Khao San Yolu.

Bangkok'un hemen her köşesinde geleneksel Thai masajı yapılan salonlar bulmak mümkün. Bangkok'un aktif yaşamından yorulduğunuz zaman, ayrıca lüks otellerde bulunan spalarda rahatlayabilir ve negatif enerjinizi atabilirsiniz.

LÜKS VE HUZURUN BAŞKENTİ: SİNGAPUR

Sahip olduğu yüz ölçümü ile dünyanın en küçük devletlerinden biri olan Singapur, gökdelenlerin gölgesindeki renkli sokakları, sıcak insanları, hoşgörü ve huzurun hâkim olduğu ortamıyla düğün stresini atmak isteyenlere sakin bir tatil sunuyor.

Singapur'da gezi listenizin en üst sıralarında yer alması gereken yerler; şehrin simgeleri olan Merlion Heykeli, Marina Bay Sands Oteli ve otelin seyir terası olan SkyPark olmalı. Ayrıca, Gardens by the Bay parkı, pek çok eğlence merkezinden oluşan Sentosa Adası, Chinatown, Buddha Tooth Relic Temple and Museum, Orchard Road, Singapur Botanik ve Orkide Bahçesi, Singapore Flyer, Universal Studios Singapore ve Little India görmeniz gereken önemli noktalardan.

Muhteşem bir kelebek parkına ev sahipliği yapan Sentosa Adası, tam bir eğlence merkezidir. Palawan, Siloso ve Tanjong plajları, adanın dolup taşan noktalarındandır.

Singapur, huzurlu şehir ortamını geleneksel masajı ile tamamlayarak turistlerin fazlaca ilgilisini çekiyor. Vücuttaki yorgunluğu almak ve günlük stresten kurtulmak için dizayn edilen masaj, vücut enerjisinin yeniden dengelenmesine yardımcı oluyor.

YEŞİLE VE MAVİYE DOYMAK İÇİN: KUALA LUMPUR

Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur, renkli kültürlerin bir arada yaşadığı, pırıltılı gökdelenler, gösterişli alışveriş merkezleri, Çin ve Hint Mahalleleri, camiler ve yemyeşil parkları, yemekleri, kocaman ağaçları ile etkileyici bir karaktere sahip. Ayrıca, dünyanın en iyi alışveriş şehirlerinden biri olarak da adından sıklıkla söz ettiriyor. Kültür gezilerinden hoşlanan çiftlerin tercihi Kuala Lumpur, aynı zamanda mistik havası ile de ilgi çekiyor.

Dünyanın en iyi 100 plajı içerisine girmiş, birbirinden güzel plajlarda, balayı tatilinizi yaşayabilirsiniz. 1.000'den fazla adası bulunan Malezya'da sahilde masaj terapilerinden doğal güzellik gezilerine kadar her çeşit hizmeti bulmak mümkün.