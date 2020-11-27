Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti - Son Dakika

Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti

27.11.2020 14:26

Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurulan Gemerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk toplantısını Gemerek Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurulan Gemerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk toplantısını Gemerek Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçale, Ticaret Uzmanları Halil Burak Şahin, Ferhat Dağ'ın katıldığı toplantıda Gemerekli kadınlara kooperatif altında hangi hizmetlerin yapılabileceği, ev bütçelerine nasıl katkı sağlanacağı gibi konular anlatıldı. Farklı il ve ilçelerde daha önce kurulan kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinin de anlatıldığı toplantıda sine vizyon gösterisiyle görsel olarak yapılan faaliyetler de anlatıldı. Gemerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aslı Öztoprak, yaptığı açıklamada; "Gemerekli kadınlar olarak ailemize ekonomik olarak katkı sağlayacak bir kooperatifi Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'ın öncülüğünde kurmuş bulunmaktayız. Kadınlar artık aile ekonomilerine daha fazla katkıda bulunacaklar. Ürettikleri el emekleri, göz nurları ürünleri hem daha kolay hem de değerini pazarlayabilecekler. Böylesine bir hizmete vesile olduğumuz için gerçekten çok onurlu ve gururluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde faaliyetlerimizle sık sık adımızdan söz ettireceğiz. İlçemizde ki tüm kadınları kooperatifimizde görmek istiyoruz. Kapılarımız tüm kadın girişimcilerimize sonuna kadar açık" dedi.

Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti
Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti
Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti
Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti

Ziraat Odası, Gemerek, Sivas, Kadın, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi         
13:21
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü         
11:25
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:44:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemerek'te kadın girişimciler kooperatifleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei