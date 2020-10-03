Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış - Son Dakika

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 331,5 artışla yaklaşık 160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış, System.String[]

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 331,5 artışla yaklaşık 160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden (GYHİB) yapılan açıklamaya göre, gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, tüm dünya ekonomisini etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'de ihracatını arttıran sektörlerin başında geldi.

Yılın ilk iki ayında ihracat artış rekoru kıran gemi, yat ve hizmetleri sektörü, eylül ayındaki artışı ile Türkiye'nin ihracatını en fazla arttıran sektörü oldu.

Sektör eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 331,5 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 160 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında ihracat artışı ile 921 milyon 860 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

2020 yılında yapılan ihracatın 541 milyon doları gemi, 110 milyon doları yat, 106 milyon doları römorkör, 97 milyon doları feribot, 25 milyon doları yan sanayi, 41 milyon doları da tankerler ve diğer deniz araçları ihracatı olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 214 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirilirken, ikinciliği 176 milyon dolar ile Marshall Adaları, üçüncülüğü 65 milyon dolar ile Malta, dördüncülüğü 50 milyon dolar ile Lüksemburg, beşinciliği ise 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık aldı.

"Yılı ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, "Eylül ayında yüzde 331,5 oranında ihracat artışı ile rekorlarına bir yenisini daha ekleyen gemi yat ve hizmetleri sektörümüz, 2020 yılının ilk 3 çeyreği itibarıyla Türkiye'nin tüm ihracatçı sektörleri arasında da en fazla artış gösteren sektör konumuna yükseldi. Bu başarımızda katkısı olan gemi ve yat inşa sektörümüz ile tüm paydaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Seven, 2020 yılının ilk aylarında ihracat artış rekorları kıran sektörün, Kovid-19 salgını döneminde seyahat kısıtlamalarından kaynaklı, inşa edilmiş gemi ve yatların teslim edilmemesi sebebi ile mart ve nisan ayında ihracatta duraklamalar yaşadığını belirterek, "O dönemde, gerek seyahat kısıtlamalarının kaldırması yönündeki girişimlerimiz gerekse ihracatçı firmalarımızın özverisi sayesinde kısa süre içerisinde teslimleri yapmaya başlayacağımızı ve yeniden ihracat artışlarına devam edeceğimize inandığımızı ifade etmiştik. Nitekim çalışmalarımız meyvelerini verdi.

Yılın ilk 3 çeyreği itibarıyla, yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracatımız ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında daha fazla ihracat yapmış durumdayız. Yıl sonuna kadar teslimatının tamamlanması planlanan başka gemi ve yatlar da bulunuyor. Yılı ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz." dedi.

İhracat, Türkiye, Eylül, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında rekor artış - Son Dakika Ekonomi

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