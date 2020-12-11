Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
11.12.2020 13:38
BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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