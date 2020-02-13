Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, "Kurumlarla istişareyi önemsiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, 'Kurumlarla istişareyi önemsiyoruz' - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, "Kurumlarla istişareyi önemsiyoruz"

6 saat önce

Gemlik protokolü, AFAD heyetiyle bir araya geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan,

Gemlik protokolü, AFAD heyetiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gemlik'te meydana gelebilecek herhangi bir afet anında ve afet sonrasındaki önlemler konuşulurken, kurumların birbiriyle istişare yapmasının önemine de değinildi.


Gemlik Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılan toplantıya Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Banu Tan, Garnizon Komutanı Tank Albay Sacit Sabuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk, Belediye Meclis üyeleri ve AFAD Bursa İl Müdürü Burhaneddin Aydınlı ve heyeti ile Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yuşan katıldı.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesinin sadece deprem değil her türlü doğal afetlerle ilgili istişareyi önemsediğini belirtti. Belediye ekiplerinin şu anda 24 hektarlık bir alanda envanter çalışmasına devam ettiğini de ifade eden Başkan Sertaslan, "Göreve geldiğimizde doğal afetlerde toplanma alanı olarak belirlenen bölgelerde çeşitli kurum veya şahıslar tarafından inşaat çalışması başlatıldığını gördük. Başlattığımız çalışmalarla ilçemizdeki toplanma alanlarımızı güncelledik. Yakında e-devlet sistemine düşecek ve bizler de sosyal medya ve basın aracılığıyla ilan edeceğiz." diye konuştu.


Afet durumlarında kurumların tek merkezden yönetimin daha hızlı sonuçlar getireceğini vurgulayan Başkan Sertaslan, "Afet durumlarında devletimizin en yetkili organı AFAD, Belediyenin görevi AFAD'la istişare içinde olup, çadır alanı, sahra hastanesi alanı gibi bölgelerin belirlenmesi biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.


Ardından AFAD Bursa İl Müdürü Burhaneddin Aydınlı, AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi verirken, doğal afetler ve müdahale gerektiren olaylarda birimlerin nasıl çalıştığına dair protokole sunum yaptı. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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