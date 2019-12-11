Gemlik Belediyespor'dan güreşte başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gemlik Belediyespor'dan güreşte başarı - Son Dakika Spor

Gemlik Belediyespor'dan güreşte başarı

7 saat önce

Gemlik Belediyesporlu gençler güreş alanında önemli dereceler elde etti.

Gemlik Belediyespor'dan güreşte başarı, System.String[]

Gemlik Belediyesporlu gençler güreş alanında önemli dereceler elde etti.


Türkiye Güreş Federasyo'nu tarafından Bursa Gürsu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Şampiyonası'nda, serbest ve grekoromen stilde Gemlik Belediye Spor Kulübü sporcularıpek çok derece aldı. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Grekoromen stil 41 kiloda Emirhan Gül ile birincilik elde ederken, turnuvadan ikide ikincilik, bir üçüncülük elde etti.


Gemlikli sporculardan altı derece


Gemlikli sporcuların aldıkları dereceler şu şekilde; Grekoromen stilde Emirhan Gül 41 kiloda birinci, Kadir Yazıcı 41 kiloda ikinci, Semih Öztürk 38 kiloda üçüncü oldu. Serbest Stilde Kadir Yazıcı 41 kiloda ikinci, Melih Yılmaz 38 kiloda üçüncü, Hakan Emre Birelli 44 kiloda beşinci oldu. Gürsu'nun ardından Edirne'de mindere çıkan Emirhan Gül burada da birinci olarak, Bursa bölgesini Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - BURSA

Gemlik, Gürsu, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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