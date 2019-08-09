Son Dakika Haberleri: Gemlikliler gökyüzünü izledi
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Gemlikliler gökyüzünü izledi

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Dalı Meydanı'nda kurulan teleskoplarda ay ve gezegenleri izleyen gençler, atölye ve planetaryumda gökyüzü ve yıldızlar hakkında yeni şeyler keşfetti.

Gemlikliler gökyüzünü izledi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Dalı Meydanı'nda kurulan teleskoplarda ay ve gezegenleri izleyen gençler, atölye ve planetaryumda gökyüzü ve yıldızlar hakkında yeni şeyler keşfetti.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) iş birliği ile düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği Zeytin Dalı Meydanı'nda gerçekleşti. Havanın kararmasıyla meydana toplanan Gemlikliler, astronomi ve yıldızlar ile ilgili çeşitli etkinliklere katıldılar.

Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, meclis üyeleri, Bursa Amatör Astronomi Kulübü üyeleri ve çok sayıda Gemlikli katıldı. Yıldızları izlemek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan teleskoplarda Dünya'nın uydusu Ay'ı izleyen Gemlikliler, ay yüzeyindeki kriter ve yükseltileri yakından görmek imkanı bulurken Jüpiter ve Satürn'ü de incelediler. Öte yandan kurulan çadırdaki atölye çalışmalarına çocukları ile katılan Gemlikliler astronomi ve uzay bilimleri üzerine eğlenceli ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdiler. Planetaryumda ise yıldızlar ve gökyüzü modellerini izleme imkanı bulan vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı. - BURSA
Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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