Genç adam Ilgaz'ın zirvesinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika

Genç adam, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde açtırdığı pankartla kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Ankara'da yaşayan Taha Berk Uysal (24), kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için Ilgaz Dağı'na tatile geldi. Telesiyejle Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesine çıkan Uysal, burada kız arkadaşı Aysu Ulukan ile yürüyüş yaparken arkadaşları konfeti patlattı, havai fişek ve meşale yaktı.

Telesiyej üzerindeki arkadaşlarının "Benimle evlenir misin Aysu'm" yazan pankartı açmasının ardından Uysal, cebindeki yüzüğü çıkartarak evlilik teklifinde bulundu.

Ulukan'ın evlilik teklifini mutluluk göz yaşlarıyla kabul etmesinin ardından çevredekiler çiftçi alkışlarla kutladı.

"Kader bizi tekrar buluşturdu"

Uysal, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kız arkadaşıyla bir ömür geçirmek istediğini belirten Uysal, "Kendisi 5. sınıftan beri arkadaşım. Araya ayrılıklar girdi. Kader bizi tekrar buluşturdu. 10 yıl sonra birbirimizi tekrar bulduk ve güzel bir arkadaşlığımız başladı." dedi.

Uysal, evlilik teklifi için Ilgaz'ı seçtiğini dile getirerek, "Kız arkadaşımı Ilgaz'a tatile getirmek istedim. Çünkü evlilik teklifini burada yapmak istedim. Sıradan bir evlilik teklifi yerine Ilgaz'ın zirvesinde güzel bir teklif olsun dedim. Buradaki arkadaşlar çok yardımcı oldular. Kız arkadaşımı, sevgilimi, hayat arkadaşım olacak her şeyimi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Aysu Ulukan ise beklemediği bir anda evlilik teklifi aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sanki süresi var gibi hissediyordum. Hiç beklemediğim bir anda evlilik teklifi oldu. Çok mutluyum. Böyle bir organizasyon beklemiyordum. Aslında evlilik teklifi de beklemiyordum. Öyle direkt evleneceğiz diye düşünüyordum ama çok güzel bir teklif oldu."

Çiftin arkadaşı Ali Can da "Taha arkadaşımızın sevgilisine güzel bir evlilik teklifinde bulunması için organizasyon yaptık. Yurduntepe'nin 1800 rakımından 2220 metre rakımdaki zirvesine çıktık. Zirvede onlar için güzel bir görsel şölen hazırladık." ifadelerini kullandı.