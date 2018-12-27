Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Manda Dağıtıldı

Genç Çiftçilere Manda Dağıtıldı

1 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçilere mandaları dağıtıldı.

Genç Çiftçilere Manda Dağıtıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçilere mandaları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2018 yılı Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında Büyükbaş-Manda almaya hak kazanan Genç Çiftçilere mandaları dağıtıldı. Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu ve ilçe müdürlüğü personeli ile çiftçilerin katıldığı teslim töreninde mandalar, sahiplerini buldu.

Proje kapsamında 3 Genç Çiftçiye kişi başı 5 adet, toplamda 15 adet Anadolu Mandası dağıtıldı. Kura ile yapılan dağıtımda kuralar, Daday Kaymakamı Kemal Balaban ve İlçe Emniyet Amiri Yasemin Acar tarafından çekildi. Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Genç Çiftçilere Mandaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi'nden hayvanlarını teslim alan Genç Çiftçileri, hayvanların iyi bakım-besleme şartlarını sağlamaları ve hayvan hayat sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı. Genç Çiftçiler teşekkürlerini dile getirerek memnun bir şekilde ayrıldılar. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:43 Kaynak: İHA

Kastamonu, Daday, Genç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Yazıcı, Posteri ile Konuşan Taraftar ile Buluştu Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!

Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:42:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Manda Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]