Üye Girişi
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu

26.06.2021 12:46
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Furkan Yaren, 3 yıl önce bir hayal olarak başladığı lavanta tarımında görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Furkan Yaren, 3 yıl önce bir hayal olarak başladığı lavanta tarımında görsel şölen oluşturdu. Bölgede birçok ziyaretçi ağırlayan Yaren, ürettiği lavantalardan farklı ürünler elde ederek, tüketiciye de ulaştırıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir şirkette çalışan Furkan Yaren, hobi olarak başladığı lavanta ekiciliğinde, 3. Yılına girdi. Ürettiği lavantalarla Yaren hem görsel şölen oluşturuyor hem de ürettiği ürünlerle ek gelir elde ediyor.

"27 yaşında merak ile başladım"

İşten arta kalan zamanlarında tarım ile ilgilendiğini ifade eden Yaren, 4 Temmuz 2018'de ilk ürünlerini ektiklerini söyledi. Aradan geçen 3 yılın ardından lavantaların kendilerine görsel şölen oluşturduğunu ifade eden Yaren; "30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışmaktayım. Boş zamanlarımda lavanta bahçesi ile uğraşmaktayım. 4 Temmuz'da bunların hasadını yapacağız. O güne kadar gelen ziyaretçilerimize açık. İlk ekimimizi 2018 Kasım ayında ektik. Kıraç bir alandı burası. Gelen siparişlere göre, bir o kadar daha fide diktik. Burayı da düzenleyerek, turizme açmaya başladık" dedi. Lavantalardan elde ettiği yağ ve solüsyonla farklı ürünler elde ettiklerini söyleyen Yaren, "Lavantanın ekim amacı aslında kurak topraklarda ekilerek, buralardan verim elde etmek. Biz de bu alanı o amaçla kurduk. Lavantaların yağı ve solüsyonunu alarak, onlardan ürün elde ediyoruz. Bunlar kozmetik, deterjan ve çeşitli ürünlerde kullanılıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Lavanta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti 12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı 11:23 Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık 10:55 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi

Son Dakika Haberleri
12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
12:39 Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
11:18 Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün
10:59 Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim         
12:53
Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?         
12:15
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak         
12:10
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün         
11:12
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 13:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement