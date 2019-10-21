Genç halterci, ailesini gururlandırdı

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Ayşegül Çakın, Aydın'ın Kemer Mahallesi'nde tuz değirmeni ve bakkal işleten ailesine büyük gurur yaşattı.

Anne Naile Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının mücadele ettiği şampiyonayı internetten izlediğini ve mutluluktan ağladığını söyledi.

Ayşegül'ün çocukluktan itibaren değirmende tuz çuvalı taşıyarak kendilerine yardım ettiğini anlatan Çakın, "Sürekli ağır işlerdi. Tuz taşıyorduk. İş, spor ve okul hayatında başarılı olması çok güzel. O halterle uğraşacağım dediğinde hep onun yanında olduk. Hayallerinin peşinden koştu ve bunu da başardı." dedi.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Çakın, "İyi ki benim kızım. Allah onu bize nasip etti. O da böyle güzel şampiyonlukları bize verdi. Kızımın İstiklal Marşı'mızı okutması, Türk bayrağını göndere çektirmesi, Türk'ün gücünü herkese göstermesi gerçekten mükemmeldi. Şimdiye kadar birçok şampiyonlukları vardı ama bu sonuncusu çok başkaydı. Özellikle şampiyonluk selamını Mehmetçik'e göndermesi de bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Çakın, kızının halterde başarılı olmasında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yunus Emre Demirtaş'ın da büyük katkısı olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

- "Ayşegül çalışmadan durmazdı"

Baba Ali Çakın ise kızının halter sporunu seçerek ne kadar doğru bir adım attığını bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

Kızının işte de kendilerine her zaman yardım ettiğini dile getiren Çakın, "Hem okudu hem spor yaptı hem de bizim yanımızda çalıştı. Birlikte tuz çuvalları taşıdık. Zaten Ayşegül çalışmadan durmazdı. Ne zaman boş olsa mutlaka bir işle uğraşırdı. Kızımızla gurur duyuyoruz. Türkiye temsil edip asker selamını vermesiyle ülkemizin gücünü tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.