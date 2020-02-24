Genç havacılardan Başkan Arslan'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç havacılardan Başkan Arslan'a teşekkür - Son Dakika

Genç havacılardan Başkan Arslan'a teşekkür

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçeside Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'nı makamında ziyaret ederek okullarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.

Genç havacılardan Başkan Arslan'a teşekkür, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçeside Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'nı makamında ziyaret ederek okullarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.


Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekoluku öğrencileri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Öğrenciler okulların verdiği destekten dolayı Başkan Arslan'a teşekkürlerini ilettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Yeni haftanın ilk gününde, Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri ziyaretimize gelerek okullarına verdiğimiz destek nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Edremit Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde tüm eğitim camiasına destek olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz."dedi.


Başkan Arslan, sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarete Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekoluku Müdürü Prof Dr. Abdullah Soykan'a eşlik etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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