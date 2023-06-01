Genç hemşirenin ölümünde yeni gelişme! Çalıştığı özel hastanenin sahibi de gözaltına alındı

24 Mayıs tarihinde sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidans'ta yaşanan olayda, Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemşire Saliha Tuncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hemşire Saliha Tuncel'in cenazesi memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

HASTANE MÜDÜRÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri genç hemşirenin çalıştığı özel hastanenin müdürü Çiğdem Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı Doktor H.İ.A.'yı evlerine düzenlediği operasyonla genç hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen doktor adli kontrolle serbest kalırken, hastane müdürü Çiğdem Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANENİN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Genç hemşirenin ölümü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın halen devam ettiği olayla ilgili bugün hemşirenin çalıştığı özel hastanenin sahibi Op. Dr. Türkcan Coşgun da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Coşgun emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.