Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi

Genç ilçesindeki 10 tarlada, 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesinin Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Tespit edilen 10 tarlada 203 bin 808 kök Hint keneviri ve 4 bin 200 metre sulama hortumu ile 5 bin 120 kök tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.
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