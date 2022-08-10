Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi

10.08.2022 19:33
Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi

Genç ilçesindeki 10 tarlada, 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Genç ilçesindeki 10 tarlada, 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesinin Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Tespit edilen 10 tarlada 203 bin 808 kök Hint keneviri ve 4 bin 200 metre sulama hortumu ile 5 bin 120 kök tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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