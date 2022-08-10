Tespit edilen 10 tarlada 203 bin 808 kök Hint keneviri ve 4 bin 200 metre sulama hortumu ile 5 bin 120 kök tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Haciz İşlemi Esnasına Saldırıya Uğrayan Avukat Pektaş: 'Hiçbir Avukat Sizin Dosyanızın Tarafı Değil. Sizin Karşı Tarafınız, Rakibiniz ya da...

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.