Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi - Son Dakika
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Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi

04.04.2022 15:17

Diyarbakır'dan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına bağlanan yeni evli bir çiftin sorusu, programa damga vurdu. Hatipoğlu'na "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası tutar mı?" diye soran genç kadının sorusu üzerine anneye seslendi ve bedduasını geri çekmesini istedi.

Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da koronavirüs salgını sebebiyle programını online şekilde sürdürüyor. Programa çevrimiçi bağlantı ile katılan seyirciler ise merak ettiklerini Hatipoğlu'na soruyor.

"ANNEM DÜĞÜN YAPMADIK DİYE BEDDUA ETTİ"

Ünlü ilahiyatçıya son olarak Diyarbakır'dan bağlanan yeni evli bir çift tarafından, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" sorusu soruldu.

ANNEYE SESLENDİ

Resmi nikahın olup olmadığını öğrenen Hatipoğlu, "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek, yeni evli çiftin annesine seslendi. Hatipoğlu, "Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı ger çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." dedi.

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Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadın 'annem bana beddua etti' dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi - Son Dakika


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