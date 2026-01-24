Genç Kadına İleri Cerrahi Müdahale

Ortopedi ve travmatoloji ile plastik cerrahi ekiplerinin ortak çalıştığı ileri düzey cerrahi operasyonla, 22 yaşındaki bir hastanın uyluk bölgesindeki kanserli kemiği vücuttan çıkarılarak tümörlü dokulardan temizlenip yeniden yerine yerleştirildi.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Rümeysa Karadağ, yaklaşık 1,5 yıl önce uyluk bölgesinde şiddetli ağrı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada yapılan ilk tetkiklerde Karadağ'ın uyluk kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Servisine yönlendirildi.

Serviste yapılan detaylı incelemelerin ardından hastanın uyluk bölgesinden dolayı kemik kanseri olduğu belirlendi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedik Onkoloji Konseyi'nde yapılan değerlendirmede, hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmasına karar verildi.

Yaklaşık 2 ay süren kemoterapi ve ışın tedavisinin ardından hastanın uyluk bölgesindeki kanserli kemiğin çıkarılması için cerrahi planlama yapıldı.

Hastanenin ortopedi ve plastik cerrahi uzmanlarından oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Karadağ'ın tümörlü kemiği vücuttan çıkarıldı.

Uyluk bölgesinden çıkarılan kemik, azot tankında işlemden geçirilerek tüm canlı hücrelerinden arındırıldı. Ardından hastanın diğer bacağından alınan canlı kemik dokusu, buraya yerleştirilerek kemiğe yeniden canlılık kazandırıldı.

Yaklaşık 14 saat süren başarılı ameliyatın ardından Karadağ, yeniden sağlıklı yürümeye başladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedik Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Giray Batıbay, AA muhabirine, hastanın 1,5 yıl önce hastanenin acil servisinden kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde kırık olan yerde kitle olduğunu tespit ettiklerini belirten Batıbay, daha sonra da tedavisi için Ortopedik Onkoloji Konseyi'nde karar aldıklarını kaydetti.

Batıbay, bunun üzerine hastadan biyopsi aldıklarını anlatarak, "Hastaya sonra kemik kanseri tanısı konuldu, kemoterapiye başlandı. Kemoterapiler alındıktan sonra hastayla alakalı cerrahi işleme geçtik." dedi.

Ameliyatta hastadaki tümörlü kemiği çıkardıklarını aktaran Batıbay, "Kemiği tümörden arındırıp tekrardan aynı bölgeye naklettik. Hasta bize geldiğinde kırığı vardı. Kırığın olduğu yerin kırık sebebi de tümördü, aile farkında değildi." diye konuştu.

"Kendi dokuları tekrar kullanıldığı için çok değerli bir ameliyat"

Ekipte bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Alan ise hastanın Doç. Dr. Batıbay ile ekibi tarafından tanı aldığını belirtti.

Ardından hastanın ameliyatının planlandığını aktaran Alan, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Doç. Dr. Sefa Giray Batıbay ve ekibiyle beraber planladığımız operasyonda güvenli sınırlarla kemiği tamamen çıkarıp azot tankında tüm hücrelerden arındırdık. Bunu adeta bir iskelet haline getirerek daha sonra bu dokuyu tekrar canlandırmak amacıyla diğer bacaktan aldığımız sağlıklı yedek sayılabilecek, yük taşımayan fibula kemiğini içerisine yerleştirdik. Bu şekilde tekrar canlanmasını sağladık."

Alan, tedavi yönteminin çok nadir uygulandığının altını çizerek, "Ameliyat süresi yaklaşık 13-14 saat sürdü, bu operasyon boyunca ekipçe çalıştık. Protez yerine hastanın kendi dokuları tekrar kullanıldığı için çok değerli bir ameliyat. Hastamız şu anda yürüyebiliyor. Eklem hareket açıklığı yürümeye izin verecek düzeyde. Yine de temkinli oluyoruz, yükünü tam vermesini istemiyoruz. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Diz ekleminin hareketini artırmak için hala fizik tedavi görüyor hastamız." ifadelerini kullandı.

Hastanın annesi Mahbuk Karadağ da kızının oyun oynadıktan sonra kendilerine gelerek bacağında ağrı hissettiğini aktardığını söyledi.

Kızının ayağına basamaması üzerine acile gittiklerini dile getiren Karadağ, "Acilden bize ortopedi bölümüne gitmemiz söylendi. Biz de hemen geldik. Kemik kanseri olduğunu tesadüfen öğrendik. Her şerde bir hayır varmış, hiçbir ağrımız yoktu. Doktorlar çok ilgilendi, bu çok kıymetli. Kendi çocukları gibi kızımla ilgilendiler, ona sahip çıktılar." dedi.

Rümeysa Karadağ da bir anda ayağında ağrı hissettiğini, ardından hastaneye geldiklerini anlattı.

Doktorların tetkiklerin ardından kemikte tümör olduğunu kendilerine söylediğini aktaran Karadağ, "Ardından tedaviye başladık. Şimdi durumum iyi, yürümeye başladım." dedi.