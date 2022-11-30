Genç kadından sosyal medyayı sallayan itiraf: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor - Son Dakika
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Genç kadından sosyal medyayı sallayan itiraf: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor

30.11.2022 16:33
Genç kadından sosyal medyayı sallayan itiraf: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor

Genç bir kadın tarafından sosyal medyadan yapılan itiraf gündeme oturdu. Kocasının mehter marşı açmadan ilişkiye girmediğini belirten kadın, "Sinirlerim çok bozuk. İlişki sırasında resmen 3 kişiyiz. Ben, eşim ve Mızıka-i Hümayun" paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada yapılan itiraflar zaman zaman viral oluyor. Son olarak genç bir kız tarafından paylaşılan gönderi ise kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YARDIM İSTEDİ

Yaşının 24 olduğu belirtilen genç kız, kocasıyla ilgili bir sorunu paylaşarak sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Genç kız, "Eşim ilişki sırasında Youtube üzerinden mehter marşı açıyor. Her seferinde açmaması için söz verdiriyorum ama dayanamıyor yine de açıyor" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİ SIRASINDA RESMEN ÜÇ KİŞİYİZ"

Genç kadın, eşinin kendisine bahane sürdüğünü öne sürerek, "Eşim mehter marşı olmadan moda giremeyeceğini söylüyor. İlk evlendiğimiz zaman marş falan açmıyorduk gayet iyiydik, sadece romantik müzik açardık ancak şimdi ilişki sırasında resmen üç kişiyiz. Ben, eşim ve Mızıka-i Hümayun" dedi.

İşte genç kadın tarafından yapılan paylaşım:

Genç kadının itirafı sosyal medyayı salladı: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor
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Cinsellik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadından sosyal medyayı sallayan itiraf: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor - Son Dakika


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