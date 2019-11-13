Genç karateciler Diyarbakır'da şampiyonluk için ter dökecek

Diyarbakır'da yarın başlayacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

Diyarbakır'ın ulusal seviyede ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olması kentte memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık 1500 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda ev sahibi konumunda olan Diyarbakırlı genç karateciler de kürsünün en üstünde yer almak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için Diyarbakır'a gelecek olan sporcular ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çabaladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın gençlik, kültür ve spor kenti olduğunu anlatan Demir, bu tür müsabakaların Diyarbakır'da yapılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Misafirlerimizi de en güzel şekilde uğurlayacağız"

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 200 kulüp bünyesindeki sporcuların 14-17 Kasım tarihlerindeki şampiyonaya katılacağını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Organizasyonun en güzel şekilde geçmesi için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu müsabakanın ilk defa Diyarbakır'da olması, iller arası kaynaşmanın en büyük örneğidir. Sporcular, teknik ekip ve aileleri buraya gelip ilimizi tanıyacaklar, ilimizin güzelliğini, tarihi ve manevi dokusunu görecekler. Gittikleri yerlerde Diyarbakır'ın kültürel, tarihi, manevi ve misafirperver bir şehir olduğunu en güzel şekilde anlatacaklarına inanıyorum. İlimizde bir heyecan vardır. Özellikle gençlerimiz arasında önemli bir heyecan var. Salonumuz şu an itibarıyla hazır durumda. Personellerimiz her anlamda görevlendirildi. İnşallah en güzel şekilde bu müsabakayı temsil edip, misafirlerimizi de en güzel şekilde uğurlayacağız."

Antrenör Mehmet Yazar da şampiyonanın Diyarbakır'da yapılması için yıllardır çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kentteki sporcuların çok iyi bir hazırlıktan geçtiğini, moral ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu belirten Yazar, şunları kaydetti:

"İnanıyorumki ev sahibi olmamız nedeniyle de bu müsabakalardan çok güzel sonuçlar alacağız. Durmadan çalıştık, inşallah sahada da en iyi mücadele edip, ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Ev sahibi olmamız sporcularımız açısından çok büyük bir avantaj oldu. Daha önce hiç Diyarbakır'a gelmeyen sporcular için de ayrı bir heyecan olacak. Diyarbakır'da ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon yapılıyor."

Daha önce birçok müsabakada derece yapan Sena Kızılaslan (15), şimdiye kadar Türkiye ve Avrupa'nın farklı yerlerinde müsabakalara katıldığını, ilk defa kendi şehrinde Türkiye Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Müsabaka için çok çalışıp hazırlandığını dile getiren Kızılaslan, "Bu maç için sıkı bir kamp döneminden geçtik. Çok emek sarfettik, inşallah karşılığını alırız. İlk defa kendi sahamızda maç yapacağız. Şampiyona burada düzenleniyor. Hedefim birinci olmak. İnşallah Diyarbakır'ı bu şekilde gururlandırırım." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 15 yaşındaki Zeynep Akçakmak ise şampiyonanın Diyarbakır'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Hep biz diğer illere gidip maçlara katılırdık şimdi ise onlar bizim sahamıza gelecekler. İl dışına çıkınca ailem gelip beni destekleyemiyordu. Burada olduğu için ilk defa ailem de gelecek, mutluyum. Çok heyecanlıyız, inşallah derece yaparız. Çok çalışıp emek sarf ettik. Hedefim Avrupa'ya gitmek." diye konuştu.