Genç kız kavga ettiği sevgilisinin çalıştığı marketi yakmak istedi - Son Dakika

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Genç kız kavga ettiği sevgilisinin çalıştığı marketi yakmak istedi
7 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Y.S., kavga ettiği erkek arkadaşı Y.E.T.'nin çalıştığı marketi döktüğü benzini ateşe vererek, yakmak istedi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Y.S., kavga ettiği erkek arkadaşı Y.E.T.'nin çalıştığı marketi döktüğü benzini ateşe vererek, yakmak istedi.
Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.S., kavga ettiği erkek arkadaşı Y.E.T.'nin çalıştığı markete, benzin dolu bidonla geldi. Benzini döküp ateşe veren Y.S., hızla marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Polis kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
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