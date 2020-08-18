Genç Medyacılar Derneği basın hatıra ormanı açtı - Son Dakika

Genç Medyacılar Derneği ile Elmadağ Belediyesi iş birliğinde düzenlenen basın kampı Elmadağ Türkmen Yaylasında gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50'ye yakın gazeteci basın hatıra ormanı açtı.

Programda konuşan GMD Başkanı Umut Emre Çınar, desteklerinden dolayı Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, basın hatıra ormanının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada "Elmadağ Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Derneğimiz ilk yılını doldurdu. Bizim amacımız basın sektörüne ve çalışanlarına fayda sağlamak. Biz sektör için, millet ve ülke için çalışmaya devam edeceğiz. GMD kendi öz kaynaklarını kullanarak bu yolda yürüyor. Genç medyacılar olarak, genç bir belediye başkanıyla bu etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelik inşallah hep devam edecektir" diye konuştu. Basın hatıra ormanının ilkini Elmadağ Kargalı bölgesinde açtıklarını bildiren Çınar, "Açtığımız ormanımız Türkiye'de bir ilk. Bugüne kadar genelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan basın ormanları var, ancak bir medya derneği ile yerel yönetim ortaklığıyla açılan bir basın ormanı yoktu. Bu da derneğimize nasip oldu. Bu yüzden oldukça mutluyuz. Açtığımız ormanımızda 300 fidan üyelerimizin elleriyle toprakla buluştu. Bu etkinliğimizi burada bırakmayıp, ülkemizin yedi bölgesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Basın mensuplarımızın kendi elleriyle diktikleri fidanlarımız, yarınlarımıza nefes olacak ve onların isimleriyle kök salıp, büyüyecekler" dedi. - ANKARA