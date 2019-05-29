Genç mühendisler projelerini sergiledi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından düzenlenen 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı' etkinliğinde 100'ün üzerinden proje sergilendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından düzenlenen 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı' etkinliğinde 100'ün üzerinden proje sergilendi.



Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, KTÜ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, "Teknoloji ve İnovasyon" odaklı projelerin Trabzon'a değer katacağını ifade ederek "Sadece Karadeniz Teknik Üniversite öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin girişimcilerimizin değil ülkemizin dört bir yanından gelmiş tüm katılımcılarımızın teknoloji ve inovasyonda ülkemizin dünya ile yarışına, projeleri ile ivme kazandıracağını gönülden inanıyorum" dedi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, günümüzde proje fikrinin artık çok önemli bir yer tutmaya başladığını belirterek "Şehrimizde de proje algısı çok ileri seviyeye ulaştı. TTSO olarak proje fikirlerinin desteklenmesine 2009 yılında başladık. Önce Genç Mucitler adıyla orta öğretimden, danışman aracılığı ile eğitim vererek başlatmıştık. Zaman içerisinde üniversite gençliğimize dönük ve hala da devam eden Tut Elimden proje yarışmasını oluşturduk. Amacımız bu projelere destek vermek. Hocalarımızın gençlerin projelerinin ve fikirlerinin hayata geçmesi noktasında önderlik yapması, prototiplerin üretilerek ticarileşmeye doğru yönlendirilmesi üniversitemiz adına çok önemli bir konudur. TTSO olarak Teknoket alanında bir tasarım merkezi kurduk. Yine ileri teknolojinin hayata geçmesi konusunda özellikle üniversitemizle yapmış olduğumuz işbirliği ile bir İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi kuruyoruz. İnşaatı devam ediyor. Amacımız bir kuluçka merkezi şeklinde gençlerimizin projelerinin ticarileşmesi ve piyasada yer edinmesi doğrultusunda girişimci ortaya çıkarmaktır. Bu fikirler elbette dünyayı tarayarak hazırlayacakları projelerdir. Bu bakımdan esas görev gençlere düşüyor. Bu gençlerin önünün açılmasında hepimizin çok büyük gayreti olması lazım. Çünkü maddi imkansızlıklar nedeniyle zaman zaman projelerinin uzadığının bilincindeyiz. Teknolojik olarak çok büyük projeler olmayabilir ama çok basit fikirlerin hayata geçmesi özellikle ticarileşme açısından çok önemli. Yeni girişimcilerin ticarileşen projeleriyle hayata atılmasını istiyoruz. Sensörler ve yazılım konularına önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.



KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ise Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde 2014 - 2018 arasında 1086 proje başvurusu olduğunu, bu projelerden 215'inin desteklendiğini, 65 patent başvurusu, 8 faydalı model başvurusu, 4 tasarım başvurusu gerçekleştirildiğini ve 14 tescilli patent ve faydalı model alındığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler etkinlikte sergilenen projelerin yer aldığı stantları gezerek projeleri incelediler.



Öte yandan etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından elektrik elektronik teknolojileri, bilişim, biyomedikal ve sağlık teknolojileri, makine, imalat, endüstri, malzeme, kimya, gıda, ilaç ve diğer teknolojik alanlarda hazırlanan 100'ü aşkın proje görücüye çıktı. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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