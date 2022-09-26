İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, kariyerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürülen Parlayan Yıldızlar'a 7 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA

İş Kuleleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Parlayan Yıldızlar'ın 23. sezon başvuruları başladı - Son Dakika

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