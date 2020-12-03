Genç oyuncu Ömür Gökhan Daldık toprağa verildi - Son Dakika

Genç oyuncu Ömür Gökhan Daldık toprağa verildi

03.12.2020 16:05
Genç oyuncu Ömür Gökhan Daldık toprağa verildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncusu ve meddah Ömür Gökhan Daldık vefat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncusu ve meddah Ömür Gökhan Daldık vefat etti.

Bel fıtığı ameliyatının ardından rahatsızlanan ve evde tedavisi devam eden genç oyuncu, yeni tip koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ortaoyununun genç nesildeki en iyi oyuncuları arasında sayılan 1982 doğumlu ve 2 çocuk babası usta oyuncu, Kulaksız Mezarlığı'nda kabri başında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

"İbiş karakterini canlandırıyordu"

Tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz onunla birlikte sahne alırdık. Bir yerde sahneye çıktığımda 'Ağabey dün gelmiştim buraya' derlerdi. Halbuki gelmemişim. Birbirimize çok benzetirlerdi, bizi ikiz diye tanırlardı. İbiş karakterini canlandırıyordu sevgili Ömer kardeşim." dedi.

Daldık'ın tam bir beyefendi olduğunu olduğunu dile getiren Kaplan, "Yurt dışındaki programlara beraber gider gelirdik. Hiç hazır değildik böyle bir şeye, güzel bir insanı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

"Geleneksel tiyatroyu iyi bilen bir genç kardeşimizdi"

Gazeteci Abdurrahman Şen, Beyoğlu Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde, Gökhan Daldık'ın çocuk yaşta semt konağındaki tiyatro kursuna geldiğinde tanıştıklarını, İBB Kültür Daire Başkanlığı döneminde de birlikteliklerinin sürdüğünü ifade ederek, "Orada tiyatroya başlamış oldular. İlerleyen yıllarda da yollarını öyle çizdiler, devam ettiler, diğer arkadaşlarıyla grup kurdular. Geleneksel tiyatroyu iyi bilen bir genç kardeşimizdi, iyi bir eğitim almıştı." açıklamasında bulundu.

Oyuncu İsmail Hakkı Ürün ise GSA'da birlikte çalıştıkları genç sanatçının mesleğine aşık, hayata aşık, ailesini çok seven, hayat dolu biri olduğunu söyledi.

Sosyal hayatında tanınır ve bilinir olmasının kaybın acısını biraz daha arttırdığına işaret eden Ürün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim tanıdığım bir iki kaliteli orta oyuncusundan biriydi Türkiye'de. Ömür Gökhan bu mesleği ayakta tutan insanlardan birisiydi. Çok iyi bir meddahtı, çok iyi bir orta oyuncuydu, iyi bir tiyatro oyuncusuydu. İşini ahlaklı ve dürüst şekilde yapıyordu, her taraftan da takdir topluyordu. Öksüz kalmış ortaoyununun birkaç sağlam temsilcisinden birisiydi. İşini hakkıyla yapıyordu.

Onun kaybı camiamız, sanat camiası açısından gerçekten çok ciddi bir kayıp. Ömür Gökhan güzel bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Biz kendisini çok seviyorduk. İyi bilirdik, inşallah huzuru ilahide de hakkını bizim gönlümüzden geçtiği gibi alır. Yakınlarına sabırlar diliyorum."

Genç oyuncunun arkadaşı, tiyatro eğitmeni Ömer Altan, Daldık'ın her şeyden önce Türk tiyatrosu için bir kayıp olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel tiyatromuza gönül vermiş bir kardeşimizdi. Kendisiyle birlikte çalıştık, güzel hatıralarımız oldu, güzel işler yaptık. Tiyatroyu çok seven, tiyatroya gönül vermiş tiyatro adına çok şeyler yapabilecek bir arkadaşımızdı. Kaybı bizim için çok acı oldu. Hepimiz çok üzüntülüyüz bu konuda. Rabbim mekanını cennet etsin."

Sahne ortağı, oyuncu ve meddah Erdem Erdoğan ise sahne arkadaşının Geleneksel Türk tiyatrosunun genç nesilde en iyi oyuncularından birisi olduğunu vurguladı.

Daldık ile 25 yıldır sahne ortağı olarak Kavuklu ve Pişekar gibi rolleri paylaştıklarını anlatan Erdoğan, üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kalp Krizi, Tiyatro, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç oyuncu Ömür Gökhan Daldık toprağa verildi - Son Dakika


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