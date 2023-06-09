Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı - Son Dakika
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Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

09.06.2023 00:48

Muğla'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Göktepe yolunda meydana geldi. Şenyayla istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) yönetimindeki 31 KOJ 69 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

AŞKAR VE OĞLU YARALANDI

Kazada Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas Aşkar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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