Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Göktepe yolunda meydana geldi. Şenyayla istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) yönetimindeki 31 KOJ 69 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

AŞKAR VE OĞLU YARALANDI

Kazada Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas Aşkar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.