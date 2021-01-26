"Genç Salı" programında Alper Derinboğaz'ın üretimleri ele alındı - Son Dakika

"Genç Salı" programında Alper Derinboğaz'ın üretimleri ele alındı

26.01.2021 21:03

Mimar, sanatçı ve akademisyen Alper Derinboğaz, İstanbul Modern'in düzenlediği "Genç Salı Eğitim Programı"na konuk oldu.

Mimar, sanatçı ve akademisyen Alper Derinboğaz, İstanbul Modern'in düzenlediği "Genç Salı Eğitim Programı"na konuk oldu.

Çalışmalarını çevrim içine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdüren "Genç Salı Eğitim Programı"nda, Derinboğaz'ın mimari, tasarım ve sanat eksenindeki üretimleri konuşuldu.

"İstanbul Kent Müzesi", "Çinimaçin Müzesi" gibi yapılar üzerine çalışmalarını sürdüren Derinboğaz, İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdikten sonra uluslararası deneyim kazanmak için 2007'de yurt dışına çıktığını ve hayatı boyunca farklı alanlara temas etmeyi sevdiğini söyledi.

ABD'de eğitim gördüğü ilk yıllarda, yurt dışındaki çalışmalara ve akademisyenlere bakarak Türkiye'den giden bir öğrencinin konumuna dair endişeler duyduğunu aktaran Derinboğaz, "Aslında insan her yerde insan, yani sizin buradaki ortamınızda ortalamanız neyse, orada da benzer bir ortalamaya denk geliyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Derinboğaz, etkinliğe katılanların kendilerine güvenmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eninde sonunda etrafınızdaki insanlar önemli oluyor. Yani olağanüstü bir okul, çok iyi olanaklar, iyi hocalar vesaire, tüm bunlarla temas ettiğiniz belki sizin oradaki deneyiminizin yüzde 10'u. Geri kalanı ise siz ve etrafınızdaki insanlar. Temas ettiğiniz insanlar, aynı sınıfta olduğunuz arkadaşlarınız. Aynı ilgi alanları kapsamında bulunduğunuz kulüpler gibi şeyler aslında daha önemli."

"İnsanın mekanla ilişkisinin devamı olarak algılamaya çalışıyoruz"

İnsanların genelde kendi ilgi alanlarında ve sevdikleri konularda çalışmalar yapmak istediklerini söyleyen Alper Derinboğaz, "Çünkü insan başka bir şey yapmaya çalıştığı zaman pek başarılı olamıyor. Herhangi bir şeyi yaparken bir bakış açınızın olması ve o konuda bir tavrınızın olmasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Derinboğaz, konuşmasında şu değerlendirmelerde de bulundu:

"Meselenin mekan kurmak olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Yapı sanatı çok önemli ama sadece yapı yapmak değil, bir mekan kurmak insanın içinde bulunacağı mekanı iyi bir şekilde tanımlayabilmek daha önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden sadece inşaat faaliyeti olarak değil, bunu çok daha geniş bir kurguda değerlendirmeye çalışıyorum. Bu yaptığımız işlerin tarihle ilişkisi açısından da böyle. Yapı tarihinin devamı olarak değil de, insanın mekanla ilişkisinin devamı olarak algılamaya çalışıyoruz."

Çevrim içi söyleşide yakın dönemde gerçekleştirdiği müze projelerinin görsellerini de paylaşan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında sergilenen yapıtlarından örneklerle deneysel yaklaşıma verdiği önemi ve yeni araştırmaları teşvik eden bakış açısını anlattı.

"Tekrar eden bir stil olmamasını önemsiyoruz"

Programda ayrıca gençlere önerilerde bulunan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Derinboğaz, her dönem ve her sistemin belirli net form yaklaşımları bulunduğunu belirterek, "Bizim tasarımlarımızda estetik açıdan bir özgünlüğü olsa da hepsinde tekrar eden bir stil olmamasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Belirli bir tarza bağlı kalmamaya çalıştıklarını aktaran sanatçı, "Bununla da gerekli problemlere doğru çözümleri verecek yapıları öncelikli tutmaya çalışıyoruz. Yani stil değil, problem konusunda getirdiğimiz yeni boyut çok önemli diye düşünüyorum." dedi.

Derinboğaz, modernite ile kapitalizm ilişkisine, modernitenin sanat ve edebiyat gibi farklı alanlarda farklı şeyler ifade ettiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi stil gelirse gelsin bu problemleri yaşayacak. 'Mimarlık olarak modernizm', kapitalizmin çok kolay araçsallaştırdığı bir şey oldu. O niyetlerle yapılmadı tabii ki. Ama çok iyi bir araç oldu, daha ucuz yapılar ürettiniz, daha fazla ürettiniz, daha karlı ürettiniz. Lakin bunların hepsi eninde sonunda dönüp dolaşıp bir kar ve finans mekanizmasının parçası oldu. Hızlı dönüşen bir mekanizmanın daha hızlı bir şekilde parçası oldu.

Mekan demokratikleşmesinin önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Her zamanki gibi planlandığı, bu konuda öncü mimarlar tarafından hayal edildiği gibi gitmedi. Belki bu çağın içinde bunun için yeni bir fırsat bulunur diye umut ediyorum."

"Genç Salı Eğitim Programı" resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikayelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Modern, İstanbul, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Genç Salı' programında Alper Derinboğaz'ın üretimleri ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı         
20:35
Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı 65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı         
18:43
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti         
13:47
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 21:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Genç Salı" programında Alper Derinboğaz'ın üretimleri ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei