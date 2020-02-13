Genç santranççılar kupalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç santranççılar kupalarını aldı - Son Dakika

Genç santranççılar kupalarını aldı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nda birinci etap müsabakaları sona erdi.

Genç santranççılar kupalarını aldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nda birinci etap müsabakaları sona erdi.


Osmangazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası'nın küçükler ve yıldızlar kategorisine ilk ve ortaokul seviyesindeki okullardan toplam 117 takım katıldı. Toplam 650 öğrencinin takım olarak mücadele ettiği ve 2 gün süre küçükler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.


Turnuvanın küçük kızlar kategorisinde Vahide Aktuğ Ortaokulu birinci, Özel Bursa Kültür Ortaokulu ikinci, Özel Özlüce Tan Butik Ortaokulu üçüncü, Sadettin Türkün Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde ise Özel Tan Ortaokulu birinci, Sadettin Türkün Ortaokulu ikinci, Sadettin Türkün Ortaokulunun bir diğer takımı üçüncü, Özel Özlüce Sınav Koleji Ortaokulu da dördüncü oldu. Yıldızlar genel kategorisinde, Sadettin Türkün Ortaokulu birinci, Özel Bursa Bahçeşehir Ortaokulu Ortaokulu ikinci, Özel Altın Nesil Ortaokulu üçüncü, Bursa Modern Bahçeşehir Ortaokulu dördüncü oldu.


Bunun yanı sıra küçükler genel kategorisinde Özel Altın Nesil Ortaokulu birinci olurken, ikinciliği Özel Çağdaş Öncü Ortaokulu, üçüncülüğü Sadettin Türkün Ortaokulu, dördüncülüğü ise Koç Ortaokulu elde etti.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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