Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybetti. Genç fenomenin vefat haberi ailesi, arkadaşları, spor camiası ve sosyal medya takipçilerini yasa boğdu.

MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ceyda Yakova, 17 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazasının ardından yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yakova'nın cenazesi 18 Ağustos'ta toprağa verildi.

Motosiklet kullanırken çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız bu içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Genç içerik üreticisinin motosiklet tutkusu, sosyal medya paylaşımlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu.

ESKİ VOLEYBOLCUYDU

Ceyda Yakova, aynı zamanda voleybol geçmişiyle de biliniyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Yakova, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü'nün voleybol takımında forma giydi. Üniversite ve eski kulübü, vefatının ardından taziye mesajları yayımladı.

DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ

Yakova'nın nisan ayında da motosiklet kullanırken bir trafik kazası geçirdiği ve kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı.