Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı

21.05.2022 21:30
Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan yapılan açıklamaya göre, "Genç Türkiye Forumu" projesi kapsamında bir otelde düzenlenen forumun İzmir ayağına, Ege Bölgesinden 200'ün üzerinde genç katıldı.

Hakkı Alkan'ın moderatörlüğündeki programa, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı konuk oldu.

Gençler ile bir araya gelen Erdoğan ve Astarcı, soruları yanıtladı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, foruma katılanlara teşekkür etti.

Proje kapsamında diğer bölgelerde de yapılacak forumlar sonunda final forumu düzenlenecek.

YORUMLAR
500
İzmir'de Gençlere, Sanat Etkinlikleri İçin Ücretsiz 35 Bin Bilet İzmir'de Gençlere, Sanat Etkinlikleri İçin Ücretsiz 35 Bin Bilet
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Türkiye Forumu'nun İzmir ayağı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement