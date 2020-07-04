Gençler "en iyi" İHA'yı yapmak için çalışıyor (1) - Son Dakika

Gençler "en iyi" İHA'yı yapmak için çalışıyor (1)

SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL/ALPER ERAL - Tekirdağ'daki beş lisenin öğrencileri, Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"nda dereceye girebilmek için yoğun çaba harcıyor.

SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL/ALPER ERAL - Tekirdağ'daki beş lisenin öğrencileri, Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"nda dereceye girebilmek için yoğun çaba harcıyor.

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Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu İMKB Fen Lisesi, Çerkezköy Seval- Ahmet Çetin Fen Lisesi, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi ve Malkara Anadolu Lisesi, TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenecek "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na hazırlanıyor.

Çorlu ilçesinde 5 kişiden oluşan İMKB Fen Lisesi Alem-İ Feza Takımı, yarışmaya "Döner Kanat" kategorisinde katılacak.

Okul Müdürü İlker Koşum, AA muhabirine, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 5 kişinin Alem-İ Feza takımını kurduklarını söyledi.

Okullarının 18. sıradan yarışmaya kabul edildiğini anlatan Koşum, "Şimdi yarışma için hibelerimiz yatacak, öğrencilerimiz hibeler yattıktan sonra ekipmanlarını alarak modellerini oluşturacaklar. TÜBİTAK'ın belirleyeceği parkuru başarıyla tamamlayan İHA'lar arasında derecelendirme yapılacak." dedi.

Koşum, çocukların, çalışmalarını hayal ederek hayata geçirdiklerini ve böylece öz güvenlerinin geliştiğini ifade etti.

Okulun fizik öğretmeni ve yarışma ekibinin proje danışmanı Yeşim Demirtaş ise öğrencilerinin hepsinin çok başarılı olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, onları projelerle destekleyerek yaşam boyu hedefledikleri mesleklere sahip olmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın kaptanı Emir Tanrıver de yarışmadan haberdar olduktan sonra hiç vakit geçirmeden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Takım arkadaşları Emirhan Bilgiç, Enes Kavak, Fatih Serdaroğlu ve Taner Yiğittopçu ile tasarım raporu yazmaya başladıklarını anlatan Tanrıver, şöyle konuştu:

"Şimdi insansız hava aracımızı yapmaya başlayacağız. Yapacağımız İHA'nın altında bir yük bırakma mekanizması bulunacak. Yükü, otonom olarak sistemsel bir şekilde TÜBİTAK yetkililerinin belirlediği yere bırakacak. Yine otonom olarak yetkililerce belirlenecek parkuru başarılı şekilde tamamlaması gerekiyor."

Malkaralı gençler "Albatros"u tasarladı

Yarışmaya katılacak Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri ise tasarladıkları "Albatros" isimli İHA ile oldukça iddialı.

Okulun teknoloji atölyesinde danışman öğretmenleri Hamit Bolat öncülüğünde çalışmalarını sürdüren öğrenciler Arda Bekdüz, Hüseyin Kutsal Şen, Berkay Kurt, Aylin Tülin Şen, Yaren Aydoğdu, Azra Cihan, Elif İkra Çetin ve Ayça Üstün, tasarladıkları İHA'yı daha da geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Öğrencilere uçuş kabiliyetlerini ve deneyimlerini artırabilmeleri amacıyla eğitimler de veriliyor.

İHA'nın yapımında karbon elyaf yün kullanacak takım, otonom uçuş için "pixhawk" uçuş kartı kodlamalarında çalışma yürütüyor.

Danışman öğretmen Hamit Bolat, öğrencileriyle yaklaşık 4 aydır bu yarışmaya hazırlandıklarını söyledi.

Bolat, hava aracının, özgün bir tasarım olmakla birlikte iki görev gerçekleştireceğini belirterek, "Otonom uçuş dediğimiz pixhawkla yapılacak uçuşu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu, liseler arasında yapılması çok kolay olmayan bir görev. Bunu yerine getirmek için öğrencilerimiz ile çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Arda Bekdüz de mart ayından bu yana sürdürdükleri çalışmalar sonucu sabit kanatlı İHA profilini tasarladıklarını dile getirdi.

İnsansız Hava Aracı, Gaziantep, Tekirdağ, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:58 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençler 'en iyi' İHA'yı yapmak için çalışıyor (1) - Son Dakika

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