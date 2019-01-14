Son Dakika Haberleri: Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları

Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları

22 dakika önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Futsal İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları, System.String[]
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Futsal İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.


2018-2019 Okul sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakaları 23 okuldan 145 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.


2500 kişilik spor salonunda yapılan müsabakalarda genç erkekler kategorisinde birinci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi, üçüncü Tutak Şerife Bacı Anadolu Lisesi oldu.

Genç Kızlar kategorisinde ise, birinciliği Spor Lisesi, ikinciliği Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Ağrı Dağı Anadolu Lisesi elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.


Kızlarda ve erkeklerde birinci olan takımların grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Ağrı, Spor
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