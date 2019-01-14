Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları

Ağrı Valiliği
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Futsal İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.
2018-2019 Okul sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakaları 23 okuldan 145 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.
2500 kişilik spor salonunda yapılan müsabakalarda genç erkekler kategorisinde birinci Necip Fazıl Kısakürek
Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi
, üçüncü Tutak
Şerife Bacı Anadolu Lisesi oldu.
Genç Kızlar kategorisinde ise, birinciliği Spor Lisesi, ikinciliği Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Ağrı Dağı
Anadolu Lisesi elde etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.
Kızlarda ve erkeklerde birinci olan takımların grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil edeceği belirtildi.