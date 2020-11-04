Gençler Kaş yollarında - Son Dakika

Gençler Kaş yollarında

04.11.2020 12:50
Gençler Kaş yollarında, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen gençler, denize dalış yapmaları için Antalya'ya gönderildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen gençler, denize dalış yapmaları için Antalya'ya gönderildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün projelerinden biri olan ve Antalya Özgecan Arslan Gençlik Merkezi tarafından yapılan 'Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta' projesiyle Erzurum'dan Antalya'ya 40 genç götürülecek.

Kayak sezonunda ise Antalya'dan Erzurum'a 40 genç gelerek kayak öğrenecek.

Proje kapsamında Erzurum'dan 20 kişilik ilk kafile Aşkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ile Gençlik Liderinden Mikail Usta nezaretinde Antalya'ya gitti.

Mevlana Türbesine Ziyaret

Erzurum'dan dalış eğitimi almak için Antalya'nın Kaş ilçesine giden 20 kişilik ilk kafile Antalya yolculuğu esnasında Konya'da konakladı. Gençler Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret etti.

Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Gençlik Merkezi Müdürlerinin yoğun çalışmaları sonucu 'Dalış Eğitimi' almak isteyen 40 genç tespit ettiklerini belirten Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, "İlk etapta 20 genci Antalya'ya gönderdik. Bu gençlerimiz 5 gün süreyle Antalya Kaş'ta dalış eğitimi alacaklar. Ardından 20 öğrencimizi daha Kaş'a göndereceğiz" dedi.

Aydın, Kayak mevsiminde ise Antalya'nın Kaş ilçesinden 40 öğrencinin Erzurum'a gelerek kayak eğitimi alacaklarını belirtti.

Erzurum'dan Antalya'ya Gönül Köprüsü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise gençlik değişimi olarak da değerlendirdiği proje kapsamında 20 kişilik ilk kafileyi Antalya'ya uğurladıklarını ifade ederek, 'Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta' projesi kapsamında Erzurum'dan Antalya'ya gençlik köprüsü kurduklarını belirtti.

Taşkesenligil, "İnşallah bu güzel proje sayesinde Erzurum'dan 40 gencimiz dalış eğitimi olarak dalgıçlığı öğrenecek. Antalya'dan ilimize gelecek olan 40 genç ise kayak eğitimi alacak. Erzurum ve Antalyalı öğrenciler aynı zamanda iki kenti tanıma şansı bulacaklar" diye konuştu. - ERZURUM

Gençler Kaş yollarında
Gençler Kaş yollarında
Gençler Kaş yollarında
Gençler Kaş yollarında
Gençler Kaş yollarında
Gençler Kaş yollarında

Antalya, Erzurum, Kayak, Genç, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gençler Kaş yollarında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor "Ayağım üşüyordu, hakkını helal et" diye not yazıp yeni ayakkabıyı aldı, yerine ayağındaki eskileri bıraktı Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı         
12:12
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler Kaş yollarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei