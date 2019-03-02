Son Dakika Haberleri: Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonası

Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde başladı.

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde başladı.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 55 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Nuri Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ilçenin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin, gençlerin spor faaliyetlerini daha çok yapması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Spor bireylere kendi öz güvenini sağlaması konusunda yardımcı oluyor ve gençlerimiz spora bağlı kalarak kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyor, sosyal çevreleri genişliyor. Bunun için sporun gençliğimize ve küçüklerimize yayılması gerekiyor. Bu yıl okullar arası küçüklere iller bazında yaptık, inşallah önümüzdeki yılda bunu Türkiye genelinde yaparız. Geçen sene 2 milyon 212 bin öğrenci okul sporları faaliyetlerine katıldı." diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ise yaptığı açıklamada, "Kick Boks Federasyonu, ulusal ve uluslararası bütün müsabakalarda aktif olarak yer almakla birlikte Türkiye'ye en çok madalya kazandıran birinci federasyondur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde en fazla madalyayı kick boks ile kazandık. İnşallah bu yıl içinde düzenlenecek turnuvalarda da birinciliği yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, protokol üyelerine kick boks eldiveni hediye etti.

Şampiyona, 6 Mart Çarşamba günü son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Afşin, Türkiye, Spor
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