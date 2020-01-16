Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu - Son Dakika

Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu

7 saat önce

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Gençlerle Mutfak Atölyesi" programının 3'üncüsü düzenlendi.

Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu, System.String[]

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Gençlerle Mutfak Atölyesi" programının 3'üncüsü düzenlendi.


İl Müftülüğü Gençlik Merkezindeki atölyeye katılan 28 lise öğrencisine mantı, suffle ve waffle başta olmak üzere birçok yiyeceğin tarifinin yanı sıra güncel dini konularda da bilgi verildi.


Mutfak Atölyesi programına katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Müftü Yardımcısı Dr. Hüseyin Karayaka en iyi waffle yapan öğrenciyi belirlemede zorlandı. İl Müftüsü Akkuş, "Benim nazarımda kazanan hepinizsiniz. Gençlik merkezimize gelerek hizmetlerimize iştirak eden her genç kazanmıştır" dedi.


"Gençlik geleceğimizdir, ümidimizdir"


"Gençleri hayata hazırlarken manevi dünyalarının yanında maddi dünyalarına da temas etmeliyiz" diyen Müftü Akkuş, "Gençlik geleceğimizdir, ümidimizdir. Gençliğe değer vermek, gençlere önem vermek, sevgili Peygamberimizin tavsiyesidir. Din eğitiminde gençleri pasif durumdan aktif hale getirmeliyiz. Düşünce ve görüşlerini dinlemeli, sorunları ve çözüm yollarını gençlerimizle birlikte değerlendirmeliyiz" diye konuştu.


Yemek yapımı sonrası Mutfak Atölyesinde İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörü Gönül Taşçı tarafından sohbet programı gerçekleştirilerek güncel konular değerlendirildi. - SİVAS

Akkuş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çırılçıplak havalimanında gezen kadın güvenliği alarma geçirdi, gözaltına alındı
İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor Sosyal medya bu kadının feryadını konuşuyor! "Tecavüze uğradım, kimsem yok, yardım edin" Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:13 Telabyad'da patlama - Son Dakika
17:12 Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
17:08 Gürün, "Bir ve beraber olursak Muğla'yı geleceğe taşırız" - Son Dakika
17:08 Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi - Son Dakika
17:08 TEGV Muradiye Öğrenim Birimi'nden 'Sanat' sergisi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]