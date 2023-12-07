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Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor! - Son Dakika
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Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor!

Gaziantep'te ilk ve tek olan ve Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi ata sporlarını yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor.

Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor!
07.12.2023 - 15:12,  Güncelleme: 15:16
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Geçtiğimiz günler içerisinde açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yaptığı Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi Şahinbey İlçesi'ndeki öğrencileri ağırlıyor. Öğrenciler ata binip, ok attıktan sonra otağı çadırında Dede Korkut hikâyeleri dinliyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ ÖĞRENİYORLAR

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk ve ata binmek Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Şahinbey Belediyesi bu bilinçle gençlerin atalarının izinden gitmelerini sağlayıp, şanlı tarihiyle ve kültürüyle geleneksel sporlarla tanıştırarak öğrencilere manevi değerleri öğretiyor.

Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor!

ÖNEMLİ BİR TESİS

Şehre yeni bir spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep ve Şahinbey'e yeni bir spor tesisi kazandırdık. Toplamda 90.000 metrekareye yaptığımız Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi tesisimizde biniciliğin yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabilecek. Tesisimizin içerisinde Orta Asya mutfağından sunumlar olacak. Burası çok büyük bir tesis olacak Peygamber efendimiz de sporu teşvik ediyor. Ok atmayı ve yüzmeyi çocuklarınıza öğretin diye emrediyor. Gençlerimiz burada spor yapsın, faydalansın istiyoruz" dedi.

Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor!

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, ilk defa ata binmenin, ok atmanın ve filmlerde gördükleri otağı çadırlarında oturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ata binmek, ok atmak bizler için çok güzel ve heyecan verici bir deneyimdi. Filmlerde gördüğümüz otağı çadırlarında oturduk. Her şey gerçekten çok iyiydi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde ata sporlarını öğreniyor
Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde ata sporlarını öğreniyor
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SON DAKİKA: Gençler, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde Ata Sporlarını Öğreniyor! - Son Dakika
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