Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibi, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.
Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Vodafone Park'ta yarın oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, saat 16.00'da başlayacak.
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