Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var