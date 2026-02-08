Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi.
Sahasındaki son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki başarılı performansını deplasmana yansıtamadı.
Deplasmanda tek galibiyet Beşiktaş'a karşı
Eryaman Stadı'nda bu sezon 10 maçta 17 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) alabildi.
Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini, 18 Ekim 2025'te yapılan 9. hafta maçında 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?