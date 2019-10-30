Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği kupaya veda etti
Son Dakika Spor Gençlerbirliği kupaya veda etti

Gençlerbirliği kupaya veda etti

24 dakika önce

Bir üst tura çıkan Esenler Erokspor'un gollerini 25'inci dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53'üncü dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.

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Bir üst tura çıkan Esenler Erokspor'un gollerini 25'inci dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53'üncü dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.


STAT: Eryaman


HAKEMLER: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp


GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk.59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.59 İlker Karakaş), Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seuntjens


ESENLER EROKSPOR: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk.46 Bilal Mert Engin) (Dk.75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk.89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı GOLLER: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)


SARI KART: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor).

Muhammet Yumak, Burak Şeker, Esenler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:27 
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